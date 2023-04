Indagini plusvalenze Lazio-Salernitana: Pm Tivoli invieranno carte a Chiné

Gli atti dell’indagine della Procura di Tivoli sulla compravendita di calciatori avvenuta tra la Lazio e la Salernitana, verranno trasmessi al procuratore della Figc Giuseppe Chiné. Nel procedimento risultano indagate sette persone tra cui il presidente della Lazio Claudio Lotito e il direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare. Sotto la lente dei magistrati di Tivoli, che hanno affidato le indagini alla Guardia di Finanza, ci sono sette operazioni di compravendita di calciatori tra i due club.

GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTRATO CHAT, PC E CELLULARI

Al centro degli accertamenti coordinati dalla Guardia di Finanza ci sono i casi dei giocatori Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone e Akpa Akpro, oggetto di compravendita tra Lazio e Salernitana.

Le tempistiche non saranno brevi visto che prima l’indagine si deve chiudere e solamente in un secondo momento verranno inviate le carte al procuratore Chinè che poi dovrà visionare tutto il materiale e decidere se deferire o archiviare il caso. Nel caso in cui decidesse di deferire gli indagati potranno patteggiare oppure si andrà a processo.