Incubo Lecce per la Lazio di Sarri col morale alle stelle. La quarta vittoria per credere nella Champions

La vittoria nel derby, l’euforia inevitabile, ma il Lecce riporta coi piedi per terra la Lazio. Dopo tre vittorie di fila in campionato e poi l’acuto contro la Roma in Coppa Italia, è un gran momento per i balbettanti biancocelesti di Sarri, che hanno ritrovato la compattezza difensiva e ora possono davvero tornare a credere nella qualificazione alla prossima Champions. Il quarto posto è a portata di mano, a patto di non scivolare più in modo rovinoso e di trovare ulteriore continuità: è per questo che la Lazio vuole vincere la quarta di fila in campionato, non le riesce da aprile scorso.

C’è però un bel problema con i salentini, soprattutto nella gestione di Sarri: i giallorossi hanno infatti vinto tre delle ultime quattro partite contro i biancocelesti pareggiando l’altra, hanno già vinto con una clamorosa rimonta nella prima giornata di questo campionato al Via del Mare e per la prima volta potrebbero vincere entrambe le gare stagionali contro i capitolini. Non solo: con il tecnico toscano, mai una vittoria contro questa agguerrita rivale, un pareggio e due ko uguali nella genesi, se non dovesse vincere nemmeno la quarta sarebbe il primo allenatore laziale della storia a restare a secco.

Va detto però che all’Olimpico i ragazzi ora allenati da D’Aversa hanno vinto solo una volta nel lontano 1-2, e in questa stagione non hanno mai trovato un successo fuori casa, mentre sono ben nove su diciannove partite i pareggi leccesi, dieci su venti sarebbe un record per i giallorossi, che comunque sono in una posizione tranquilla di classifica e possono giocare a mente assolutamente sgombra.

Saranno i colpi di testa a decidere una partita dall’esito non scontato? Il Lecce è stata la squadra punita più volte con questo fondamentale, viceversa la Lazio ne ha segnato solo uno con Castellanos, assente in un chiave di emergenza infortuni per i padroni di casa, visto che anche Immobile è ancora acciaccato, Luis Alberto sarà fuori anche lui e le scelte sono decisamente obbligate a pochi giorni, peraltro, dalla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, alla quale bisogna arrivare con una vittoria in campionato.