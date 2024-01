NBA 2023/2024: Lakers sconfitti dai Jazz, successi per Boston e Milwaukee

Sono i Boston Celtics la prima squadra a raggiungere quota 30 vittoria nella regular season NBA 2023/2024. La capolista a Est, ancora imbattuta in casa, supera per 145-113 gli Houston Rockets trascinata dai 32 punti di Brown e dai 27 di Tatum. Rispondono però i Milwaukee Bucks, secondi a poca distanza, vittoriosi contro i Golden State Warriors (orfani di Curry e Thompson) per 129-111. 33 i punti di Giannis Antetokounmpo, 27 quelli di Lillard. Successi anche per New York Knicks e Chicago Bulls, rispettivamente ai danni di Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs, mentre i Dallas Mavericks cedono il passo per 118-108 ai New Orleans Pelicans, guidati da Jordan Hawkins (per lui career-high da 34 punti).

Tornano a vincere una partita i Washington Wizards, capaci di superare gli Atlanta Hawks per 127-99. Puntano sempre più in alto invece gli Oklahoma City Thunder, che nel segno di Shai Gilgeous-Alexander (37 punti, 6 rimbalzi e 7 assist) piegano gli Orlando Magic per 112-100 e raggiungono i Timberwolves in vetta alla Conference. Infine, quinta vittoria consecutiva per gli Utah Jazz, che sconfiggono con il punteggio di 132-125 i Los Angeles Lakers (privi di LeBron James ma con un Russell da 39 punti). 23 minuti sul parquet per Simone Fontecchio, il quale tira con un pessimo 0/5 dal campo ma dispensa 4 assist e cattura 4 rimbalzi.