Inchiesta Prisma, La Repubblica: trovata chat sugli stipendi Juventus e la firma di Ronaldo

A tre giorni dall’udienza preliminare, fissata per il 27 marzo, arriva un nuovo capitolo inerente l’inchiesta della Procura di Torino sui conti della Juventus. E al centro dell’attenzione torna la famosa ‘Carta Ronaldo’ di cui tanto si è parlato in questi mesi. Secondo quanto riporta Repubblica negli atti integrativi depositati martedì dai magistrati è presente anche la trascrizione di una chat tra Federico Cherubini, il suo braccio destro Paolo Morganti e il legale Cesare Gabasio, in cui si parla di una firma da parte dell’attaccante. Il portoghese e il suo entourage hanno sempre negato ci sia stata appunto la firma di quel documento, ma secondo chi indaga nelle chat di Whatsapp invece quella chat dimostrerebbe il contrario.