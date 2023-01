Inchiesta Prisma, azionista Juventus all’Ansa: “Credo di aver subito un danno”

di Redazione 7

“Sono un azionista della Juventus che aveva creduto nel titolo e ora ritiene di avere subito un danno”. Queste le parole di Simone Agnoletto, 46 anni, ai microfoni dell’ANSA, a proposito dei motivi per i quali si è inserito come persona offesa nel procedimento avviato dalla Procura di Torino sui conti della società bianconera. Agnoletto, di professione avvocato, per questa iniziativa legale è patrocinato dalla collega Eleonora Neri. La sua tesi è che la flessione patita dal titolo “Juventus” negli ultimi anni potrebbe essere legata alle presunte irregolarità compiute dalla dirigenza bianconera dell’epoca.