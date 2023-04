Inchiesta Juventus, Procura Figc: “Posizioni di altri sei club coinvolti saranno valutate indagini pm”

Stando a quanto riportato dall’ANSA, la posizione della Procura della Federcalcio in merito al filone delle partnership contestato oggi alla Juventus vedrà coinvolti anche gli altri sei club. Le posizioni di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari saranno valutate al termine delle indagini in corso da parte della magistratura: “Le posizioni dei sei club che hanno trattato, sottoscritto o comunque pattuito accordi confidenziali in operazioni di mercato senza provvedere al deposito della modulistica federale e/o provvedendo a depositare documenti recanti pattuizioni diverse da quelle concluse saranno valutate a conclusione delle indagini in corso da parte della magistratura”.