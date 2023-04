Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Andreas Sargent Larsen (tesserato FIN), per la violazione dell’art. 2.1. in relazione al riscontro del Carboxy THC DL. Il controllo – si legge in una nota – è stato effettuato da NADO Italia.