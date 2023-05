Inchiesta Juventus: la Consob non contesta l’affare Pjanic-Arthur

Come riporta l’Ansa, i legali difensori della Juventus, dopo aver letto le nuove carte consegnate dalla guardia di finanza nell’ambito dell’udienza preliminare per i conti, avrebbero comunicato come la Consob non contesterebbe l’operazione Pjanic-Arthur. Ecco le parole riportate dall’agenzia: “Al termine dell’ispezione la Consob non ha contestato l’operazione Pjanic-Arthur. La documentazione non contiene ipotesi sul principio contabile della permuta fatta da Ernst & Young. Ci sono solamente le analisi sulle mail e ipotesi fatte da ispettori Consob”.