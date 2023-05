Empoli-Bologna, autogol Lucumi: errore clamoroso, bastano 40 secondi per il vantaggio rossoblù

di Marzia Bosco 1

Bastano quaranta secondi al Castellani per sbloccare il risultato. Sono i padroni di casa ad andare subito in vantaggio grazie all’autogol di Lucumi: il difensore sbaglia clamorosamente nella respinta, il pallone sbatte sullo stinco e si proietta direttamente in porta. Pallone difficile per Skorupski.