Il Var Eugenio Abbattista si dimette: “AIA stuprata da mestieranti, già al lavoro i legali”

Il Var Eugenio Abbattista, che su Open Var negli scorsi mesi gli spettatori potrebbero aver già sentito all’opera nelle clip proposte, con il suo soprannome “Gegé” ripetuto da lui stesso e dai colleghi durante i dialoghi, si è dimesso a sorpresa ieri, a stagione in corso. Continua il caos totale all’interno dell’associazione italiana arbitri, visto che dopo il servizio de Le Iene con il caso Morganti dei voti alterati agli arbitri in Serie B tornato in auge, il protagonista – ma ovviamente uso malgrado – della vicenda ha rassegnato le proprie dimissioni.

Già in occasione di Cremonese-Palermo, per cui era originariamente stato indicato come Var, arrivò la sostituzione, poi non è più stato designato e nella giornata di sabato sono state rassegnate le dimissioni. Che però, nelle chat interne agli arbitri, sono state accompagnate da una lunga lettera, come riporta il Corriere dello Sport: “Scendo da un treno impantanato nel puzzo del pregiudizio, soprattutto per dolo e colpa di qualcuno di voi e non solo. Nomi e prove ci saranno e ci sono già i legali. L’AIA è stuprata da mestieranti della poltrona e del voto”, avrebbe scritto agli ormai ex colleghi.