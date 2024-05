Il presidente della Serie A Casini: “La situazione degli stadi italiani è insostenibile”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto all’European innovation for sustainability summit organizzato da Eiis: “La situazione dell’impiantistica in Italia non è più sostenibile, non è più accettabile, non si può andare avanti così. Noi come serie A lo abbiamo scritto, lo abbiamo detto e ribadito anche nell’indagine Conoscitivo al parlamento”.

“È una situazione che è disarmante, se noi guardiamo anche alle squadre di seria A: pochissimi stadi di proprietà, difficoltà enormi anche per degli interventi minimi a causa della proprietà pubblica, difficoltà” per le comunità intorno allo stadio “che possono congelare qualsiasi tipo di progetto di rinnovamento“, aggiunge Casini.

Casini poi spiega i motivi per cui si è in questa situazione: “Qual è la situazione? Noi l’abbiamo indicata: gli stadi di serie A devono essere considerati opere strategiche di interesse nazionale, non per finanziarli ma occorre abbattere ogni nodo burocratico o limite per procedimento amministrativo, è già che congela la realizzazione”.

“Un altro tema poi è quando l’intervento non mira solo a riqualificare gli impianti, ma anche l’area circostante. Questo è più difficile a livello nazionale. Ma se stiamo solo sull’impianto esistente, non è pensabile che ci siano ostacoli burocratici”, conclude il presidente della Lega Serie A.