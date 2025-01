Dopo lo sconcerto della piazza per il caso Kvaratskhelia, il Napoli si regala un sorriso battendo per 2-0 l’Hellas Verona e rispondendo all’Inter, che nel pomeriggio aveva battuto il Venezia. La squadra partenopea sale a 47 punti, quattro in più dei nerazzurri che hanno però due gare da recuperare. Dodicesimo clean sheet in Serie A per il Napoli, sempre più prima nei maggiori cinque campionati europei per numero di gare con la porta inviolata. Dopo aver chiuso il girone di andata a 44 punti (solo tre volte ha fatto meglio), il Napoli riparte nel migliore dei modi anche in questo girone di ritorno, aspettando che si definisca il futuro di Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha chiesto la cessione, ma c’è un accordo da trovare e un sostituto da individuare. Per il momento, il Napoli si gode un ottimo Neres, tra i migliori in campo.

IL RACCONTO DELLA GARA

La squadra di Antonio Conte parte a razzo. Anche se al 5′ è un episodio ad indirizzare la gara. Lukaku fa sponda per Di Lorenzo che calcia col sinistro a giro, la palla colpisce il palo e sbatte sul corpo di Montipò prima di entrare in rete. Sfortunato, il Verona rischia di subire il secondo pochi secondi dopo con Anguissa che alza troppo la mira sul tiro che poteva valere il raddoppio. All’11’ ci prova anche Lukaku, ma il suo sinistro finisce largo. Per la prima chance dell’Hellas bisogna aspettare il 13′, quando su un cross di Faraoni Tengstedt prende il tempo a Juan Jesus e di testa sfiora l’incrocio dei pali. Al 31′ Napoli vicino al raddoppio: fa tutto o quasi Neres che serve McTominay, ma l’ex United calcia alle stelle. Anche nella ripresa i partenopei partono forte. Al 48′ McTominay calcia forte, ma Montipò respinge. Poi è Rrahmani a sfiorare la rete di testa, ma Faraoni è bravo a salvare. Al 61′ arriva il raddoppio. Merito di Anguissa che controlla al limite e batte Montipò con un sinistro a mezz’altezza sul primo palo. L’ultimo squillo del Verona si registra all’81’ con un bel tiro di Kastanos, ma Meret in qualche modo riesce a difendere la porta. All’85’ c’è spazio anche per un sinistro dai 30 metri di Ngonge: la palla scende e colpisce il palo di sostegno della rete avversaria. Il risultato non cambia più, neanche la sostanza.

PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – David Neres 7. Tanti spunti, alcuni sprecati dai compagni. Non doveva far sentire l’assenza di Kvara e ci è riuscito.

PEGGIORE IN CAMPO – Sarr 5. Non riesce ad incidere.

ARBITRO – Zufferli 5.5. Gestione ordinata della gara

TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrhamani 6.5, Juan Jesus 6, Spinazzola 6 (38’st Mazzocchi sv); McTominay 6 (32’st Raspadori sv), Lobotka 6.5, Anguissa 7; Politano 6.5 (32’st Ngonge sv), Lukaku 7 (32’st Simeone sv), Neres 7 (45’st Zerbin sv).

In panchina: Contini, Scuffet, Gilmour, Marin, Hasa.

Allenatore: Conte 7.

VERONA (3-4-1-2): Montipò 6; Magnani 6, Coppola 5.5, Dawidowicz 5.5; Faraoni 5.5 (31’st Daniliuc 6), Duda 6, Belahyane 5.5 (39’st Mosquera sv), Lazovic 6 (24’st Bradaric 6); Suslov 6; Tengstedt 5.5 (31’st Kastanos 6), Sarr 5 (24’st Livramento 6).

In panchina: Berardi, Perilli, Lambourde, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Ajayi, Cisse, Corradi.

Allenatore: Zanetti 5.5.

ARBITRO: Zufferli di Udine 6.5.

RETI: 5’pt Montipò (aut), 16’st Anguissa.

NOTE: serata ventosa, terreno di gioco in ottime condizioni. Angoli: 8-1. Recupero: 0′ pt, 3′ st.