Perugia incappa nella prima sconfitta in campionato: è Trento ad aggiudicarsi il big match della sedicesima giornata della Superlega 2024/25. Uno spettacolo eccezionale, quello che le due squadre hanno offerto in un palasport da tutto esaurito: 2-3 (25-20 20-25 25-18 21-25 22-24) il risultato finale. In casa Sir Susa, preoccupano le condizioni di Plotnyskyi e Ishikawa, i quali, da top scorer di serata per Perugia con 17 e 15 punti, rispettivamente, si sono infortunati: una brutta notizia anche in vista dell’imminente Coppa Italia.

RISULTATI E CLASSIFICA SUPERLEGA

Superlega volley, la cronaca di Perugia-Trento

Dopo un avvio equilibrato, è proprio il servizio di Plotnyskyi a favorire l’allungo di Perugia (14-9). Se l’attacco fatica, è la difesa ad aiutare Trento, che alza il muro e accorcia (18-16), ma ormai il set è indirizzato alla squadra di casa. Nel secondo parziale, partono meglio gli ospiti in cui si mette in mostra un determinante Sbertoli, in grado di variare le scelte offensive dell’Itas, trovando bene i centrali che chiudono con efficacia e non permettono a Perugia di accorciare. Il terzo set è di nuovo di marca umbra: ritrovata la parità sul 13-13 con Ishikawa, Perugia approfitta di qualche errore di troppo per gli ospiti per aggiudicarsi il set. L’ace di Plotnyskyi su Michieletto vale il primo break di Perugia nel quarto set (6-4), ma nel tratto centrale del parziale il muro di Bartha e l’ace dello stesso Michieletto vale il controsorpasso (13-15). Ancora l’azzurro firma i punti che valgono il +4 e chiudono il set. Si va, quindi, al tiebreak: un duello infinito che, dopo diversi match point per Perugia, si risolve con il muro di Lavia e l’errore di Herrera.

Le altre gare del pomeriggio

Ad aprire la domenica è la vittoria della Valsa Group Modena, che sul campo della MINT Vero Volley Monza ha trionfato con un perentorio 3-0 (25-21, 26-24, 25-17) in poco più di un’ora e mezza di partita. Mvp dell’incontro è l’ex di turno Vlad Davyskiba, che ha chiuso con 19 punti a referto, a cui si aggiungono gli 11 di Tommaso Rinaldi e i 10 di Paul Buchegger; tra i padroni di casa il top scorer è Arthur Szwarc, con 11 punti, seguito da Osmany Juantorena con 10. Primo parziale sul filo dell’equilibrio, risolto solo nella fase finale, quando Modena è riuscita a spuntarla 21-25. Il secondo set ha ricalcato l’andamento del primo, con Monza brava a rimanere sempre in scia, ma che ha dovuto cedere ai vantaggi 24-26. Nella terza frazione con tutta l’inerzia a favore, Modena prende il largo e amministra il vantaggio fino al 25-17 finale.

A seguire è stato il turno dell’Allianz Milano, che sul campo della Rana Verona ha trovato un importante successo per 3-1 (25-21, 21-25, 25-17, 25-20). Gara molto equilibrata, con la formazione meneghina che è stata più cinica nei momenti importanti, anche grazie ad un Ferre Reggers sugli scudi. Il belga è il man of the match con 22 punti, seguito in casa Allianz da Matej Kaziyski a quota 18 e da Yacine Louati con 16. In casa Rana non bastano due grandi prestazioni dei due bombardieri Noumory Keita e Rok Mozic, che hanno chiuso rispettivamente con 20 e 18 punti, unici due in doppia cifra tra gli scaligeri.

Altra partita infinita e risolta solo al tiebreak è stata quella tra Grottazzolina e Taranto, scontro diretto nelle zone basse di classifica. Alla fine, ad aggiudicarsi la vittoria sono i padroni di casa per 3-2 (25-23 25-22 23-25 20-25 22-20), scongiurando una rimonta ospite che si era concretizzata tra terzo e quarto set. Fabrizio Gironi è stato grande protagonista tra le fila dei pugliesi con 24 punti, superati però dai 26 di Gabrijel Cvanciger che sono risultati decisivi per i marchigiani. Infine, Cisterna mette in campo una prestazione coraggiosa contro Civitanova, ma è proprio la Lube a imporsi con un netto 0-3 (23-25 20-25 17-25).

La classifica della Superlega dopo 16 turni

Punti totali, partite vinte, partite perse

Sir Susa Vim Perugia 41 pt (15V-0P) Itas Trentino 36 pt (12V-2P) Gas Sales Bluenergy Piacenza 34 pt (12V-4P) Cucine Lube Civitanova 30 pt (9V-5P) Allianz Milano 27 pt (9V-7P) Rana Verona 27 pt (9V-7P) Valsa Group Modena 18 pt (6V-10P) Cisterna Volley 15 pt (5V-9P) Sonepar Padova 14 pt (4V-11P) Yuasa Battery Grottazzolina 12 pt (3V-12P) Gioiella Prisma Taranto 10 pt (3V-12P) Mint Vero Volley Monza 9 pt (4V-12P)

I risultati della 16esima giornata di Superlega

SABATO 11 GENNAIO

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sonepar Padova 3-2 (15-25, 25-22, 25-20, 32-34, 15-13)

DOMENICA 12 GENNAIO

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena 0-3 (21-25, 24-26, 17-25)

Rana Verona – Allianz Milano 1-3 (21-25 25-21 17-25 20-25)

Sir Susa Vim Perugia – Itas Trentino 2-3 (25-20 20-25 25-18 21-25 22-24)

Yuasa Battery Grottazzolina – Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-23 25-22 23-25 20-25 22-20)

Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova 0-3 (23-25 20-25 17-25)