Il Milan scaccia il mal di trasferta, Empoli battuto 3-0: il mix di veterani e giovani funziona ancora

Nessuna squadra ha segnato più gol (32) al Castellani del Milan. E la squadra di Stefano Pioli scaccia il mal di trasferta proprio ad Empoli, battendo gli uomini di Andreazzoli per 3-0 e tornando a vincere fuori casa dopo quattro gare esterne a secco. La formazione rossonera non faceva peggio da una serie di sei trasferte senza successi, registrata nel 2017 con Vincenzo Montella in panchina (4N, 2P), ma torna a sorridere lontano da San Siro con un mix di veterani e giovani. Loftus Cheek e Giroud aprono. Il classe 2004 Chaka Traore si gode il primo gol in Serie A nel finale. Al Castellani Andreazzoli punta sulla coppia d’attacco formata da Cambiaghi e Caputo, con Baldanzi di nuovo titolare a distanza di quasi 3 mesi dall’ultima volta. Pioli sceglie Adli nell’11 titolare, mentre nell’emergenza difensiva c’è spazio ancora per Theo Hernandez in veste di centrale di difesa, con Florenzi a sinistra e Calabria a destra. La partita di Florenzi però dura poco più di mezz’ora a causa di una fitta all’adduttore, quando il risultato è già indirizzato sul 2-0 per i rossoneri.

All’11’ il vantaggio. Leao accelera sulla sinistra e scarica al centro dove Loftus-Cheek apre il compasso e supera Caprile col piattone. Dieci minuti dopo ci prova anche Theo Hernandez, che si libera al tiro e calcia: Caprile blocca. Allo scoccare della mezz’ora il Milan raddoppia. Loftus Cheek si coordina in rovesciata, Maleh alza il braccio e devia la palla. Il Var se ne accorge e richiama l’arbitro La Penna che concede il rigore. Dagli undici metri va Giroud, che non sbaglia. Si apre una lunga fase di gestione del possesso e dei ritmi per un Milan che non forza la giocata alla ricerca del 3-0, ma che allo stesso tempo riesce a limitare i pericoli, almeno fino al 70′. La migliore occasione dell’Empoli nasce sui piedi di Cancellieri che fugge via sulla sinistra e calcia: Maignan risponde presente e può tirare un sospiro di sollievo sulla conclusione deviata di Caputo. E nel finale (con Jimenez e Bartesaghi in campo) c’è spazio anche per la gioia di Chaka Traore: Pulisic guida un contropiede, il giovane ivoriano lo chiude con un destro piazzato su cui Caprile non può fare nulla. Il Milan sale a 39 punti in classifica, sei in più della Fiorentina.