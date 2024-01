Slittino, Coppa del Mondo 2023/2024: primo podio stagionale per Fischnaller, è 2° a Winterberg

Max Langenham prosegue la sua stagione da dominatore e si aggiudica anche la tappa di Winterberg per la Coppa del mondo 2023/2024 di slittino. Il tedesco domina sul budello di casa e chiude la prova in 1’43″695 realizzando il miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche. Ma dalla Germania arrivano buone notizie anche per l’Italia, che può finalmente festeggiare il primo podio stagionale del campione in carica Dominik Fischnaller dopo un inizio di Coppa alquanto complicato.

L’azzurro, che ha conquistato quest’oggi il podio individuale n°44 nel circuito maggiore, ha chiuso con un ritardo di 0″176, centrando la seconda posizione davanti al lettone Kristers Aparjods, autore di una rimonta dal quinto al terzo posto nel corso della seconda run. Deve accontentarsi della quarta piazza, invece, l’altro tedesco Felix Loch a +0″247 di distacco. Più nelle retrovie gli altri azzurri, con Leon Felderer che ha chiuso in 16esima posizione davanti a Lukas Peccei; 23esimo Alex Gufler. Gli azzurri torneranno sul budello tedesco per la prova a squadre nel pomeriggio.