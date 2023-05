Tiro con l’arco, Roner e Fregnan in si giocheranno il bronzo nel misto compound di Shanghai

Questa notte la coppia composta da Elisa Roner ed Elia Fregnan andrà a giocarsi la medaglia di bronzo nel mixed team del compound, valevole per la Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco in corso di svolgimento a Shanghai. I due azzurri, dopo aver battuto 155-153 l’Iran (Bybordy, Palizban), 157-154 la Malesia (Mat Salleh, Mazuki) ed essere stati sconfitti in semifinale per 157-157 (19*-19) dall’India, ora dovranno vedersela contro i messicani Andrea e Miguel Becerra. Nell’arco olimpico eliminati invece Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli al primo turno e ancora alle frecce di spareggio per mano della Gran Bretagna (Healey, Wise) 5-4 (20-16).

Per quanto riguarda le competizioni individuali spazio alle eliminatorie del ricurvo, con gli arcieri azzurri che non vanno oltre gli ottavi di finale. Mauro Nespoli batte 7-1 l’atleta di Taipei Wei, si ripete con il 6-2 sull’arciere delle isole Vergini D’Amour, ma si arrende al coreano Oh Jin Hyek 6-4. Stesso percorso per Alessandro Paoli che ha la meglio sull’israeliano Kleiner 6-0, sull’indonesiano Prastyadi allo shoot off 6-5 (10-8) ma si deve arrendere nel terzo scontro al cinese Li 6-2. Per Federico Musolesi eliminazione al primo turno dopo il 4-6 con il kazako Abdullin.

In campo femminile Tatiana Andreoli è l’unica a raggiungere gli ottavi per poi essere eliminata per dalla campionessa coreana Choi Misun, testa di serie numero tre del tabellone. L’arciera azzurra in precedenza aveva battuto 6-2 la giapponese Noda e 6-2 la britannica Sagoo. Una vittoria e una sconfitta per Chiara Rebagliati, 6-5 (9-7) allo shoot off con l’olandese Schloesser e 2-6 con Lei (TPE). Fuori al primo turno sia Lucilla Boari che Roberta Di Francesco, la prima viene sconfitta 7-1 dalla turca Marasli, la seconda 6-0 dalla tedesca Schwarz.