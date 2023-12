Il corso per aspiranti preparatori atletici fa tappa in casa Milan e Torino: lezioni e confronti sul campo

Prosegue il corso per preparatori atletici. I corsisti di Coverciano hanno potuto vivere una tre giorni di stage in casa Milan e Torino, due delle principali realtà del calcio italiano. Accompagnati inizialmente dai docenti del Settore Tecnico Ferretto Ferretti, Francesco Perondi, Matteo Cioffi e dal segretario Paolo Piani, i corsisti hanno cominciato martedì le ore di formazione fuori dalle aule recandosi al centro sportivo ‘Vismara’. Dopo aver assistito dal vivo ad una seduta di allenamento della prima squadra femminile del Milan, ha avuto luogo un confronto con il preparatore delle rossonere, Matteo Callini. Nel pomeriggio gli allievi hanno potuto seguire una lezione a cura di Andrea Caronti, responsabile dei preparatori di tutto il settore giovanile, dopo un breve intervento di saluti da parte del responsabile del settore giovanile del Milan, Vincenzo Vergine.

Da ieri in corso ha fatto invece tappa a Torino, sponda granata. Al centro sportivo ‘Filadelfia’ i corsisti hanno avuto la possibilità di vedere gli allenamenti della prima squadra granata e in aula hanno potuto seguire alcuni interventi a cura di membri dello staff piemontese e in particolare di Paolo Barbero (responsabile preparatori atletici), Gian Marco Ciotti (preparatore atletico responsabile programma della forza nelle categorie under 15, 16, 17 e 18), Alessandro Pernice (osteopata) e Antonio Ventura (nutrizionista).

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni:

Damiano Ansaloni, Claudio Baroni, Nicola Bottega, Andrea Cardone, Gioele Cascella, Vincenzo Maria Cirillo, Simone Della Folgore, Davide Draisci, Alex Fattori, Marco Fontanelli, Nicholas Garancini, Nicolò Gaudenzi, Simone Giannelli, Simone Gibellini, Eros Giglia, Max Goglia, Alessio Greggi, Antonio Indelicato, Niko Ingrati, Federico Lorenzi, Emanuel Maccarini, Marco Mancino, Alessia Marchetti, Mauro Mirto, Marco Montanari, Claudio Natale, Simone Nocentini, Nicola Pasin, Federico Pinto, Alessandro Poli, Jacopo Propersi, Alfredo Rendini, Massimiliano Ricci, Lorenzo Rimoldi, Alessandro Riva, Alessandro Romagna, Riccardo Santoni, Nicola Sorio, Mattia Specogna, Alessio Speziale, Antonio Strazzeri e Manuel Vesnaver.