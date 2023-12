Leandro Paredes: “Un giorno tornerò al Boca. Ma dopo la carriera vivrò a Roma”

“Quando smetterò di giocare verrò a vivere a Roma. Ma al Boca tornerò: è qualcosa che ho chiaro in testa dal primo giorno che sono andato via, prima o poi tornerò”. Il centrocampista giallorosso Leandro Paredes in un’intervista in Argentina giura amore alla squadra del cuore e a quella che lo ha portato in Europa. La promessa però è chiara e ai microfoni di Dsports, l’ex Psg assicura che nel suo futuro c’è ancora il Boca. Paredes è il più giovane di sempre ad aver debuttato nella prima squadra degli Xeneize a 16 anni, 4 mesi e 8 giorni. E sogna un giorno di portare con sé l’amico e connazionale Dybala: “Paulo tifa Boca, è impossibile che vada al River Plate”, assicura Paredes escludendo che la Joya possa essere tentato dagli storici rivali. Paredes veste la maglia numero 16 della Roma, non una qualunque, visto che è il numero storico che ha accompagnato la carriera di Daniele De Rossi. Proprio l’ex capitano giallorosso ha chiuso la carriera al Boca Juniors. L’amico Paredes vuole imitarlo.