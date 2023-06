Il Codacons scende in campo e scrive alla Figc: “Assegnare lo scudetto 1915 anche alla Lazio”

Il Codacons ha presentato una istanza d’accesso alla Figc a sostegno dei tifosi Lazio e chiede “il dossier sin qui redatto con riferimento alla possibile attribuzione ex aequo del titolo 1914-1915 tra il Genoa Cricket and Football Club e la Lazio”. L’annosa vicenda riguarda la sospensione di quel campionato (che si disputava con diversi gironi) e la necessità di assegnare il titolo di campioni d’Italia. Non si giocò la finale tra la squadra del centro, appunto la Lazio, e quella del sud, una tra Napoli e Naples, quindi mancò la vincitrice del centro-sud che avrebbe dovuto poi sfidare il Genoa campione del nord nella finalissima scudetto. Il Grifone, ritenuto più vicino alla vittoria finale, dal momento che avrebbe dovuto vincere una sola partita, fu considerato meritevole del titolo di campione. Ma da tempo, ormai, la Lazio cerca il riscatto e vuole il titolo a ex-aequo.

“Nel 2015 numerose associazioni che ruotano attorno al mondo Lazio – scrive il Codacons – con il sostegno di numerosi supporters biancocelesti, presentavano alla Federazione richiesta di riconoscimento ex aequo dello scudetto tra il Genoa e la S.S. Lazio. La richiesta veniva valutata positivamente dalla FIGC la quale nel 2019 promise la nomina di una commissione storica. Allo stato attuale, non c’è ancora una pronuncia definitiva sul tema. Per questo il Codacons chiede di fare chiarezza sulla vicenda al fine di far prevalere giustizia e correttezza anche in ambito calcistico e tutelare i diritti di tutti gli appassionati di calcio e degli stessi supporters della Lazio”.