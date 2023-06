Atp 250 ‘s-Hertogenbosch 2023, l’annuncio degli organizzatori: wild card a Jannik Sinner

Come anticipato ieri dalla redazione di Sportface, Jannik Sinner tornerà in campo ed inizierà la stagione sull’erba prima del previsto. Il numero otto del ranking mondiale, che inizialmente aveva in programma di giocare solo i tornei di Halle e Wimbledon, sarà invece già protagonista la prossima settimana nel torneo Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch. A comunicarlo sono gli stessi organizzatori sulla pagine ufficiale della manifestazione, sottolineando come non sarà invece tra i partecipanti il campione uscente, il beniamino di casa Tim Van Rijthoven. Sinner si aggiunge ad altri due top-10: Medvedev e Auger-Aliassime.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞, 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐢𝐤 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫!🇮🇹

The Italian will replace Tim van Rijthoven at the Libéma Open. Unfortunately, the defending champion is unable to participate due to injury. Sinner will be the third top 10 player to compete in 's-Hertogenbosch this year.#LibemaOpen pic.twitter.com/5vnae4p4MQ

