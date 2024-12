Il Bologna vince la sesta partita delle ultime otto gare di Serie A e si gode il controsorpasso sul Milan in classifica. La squadra di Vincenzo Italiano batte il Torino 2-0 in trasferta e sale a 28 punti, due in più dei rossoneri, gli stessi accumulati da Thiago Motta nella scorsa stagione a parità di partite giocate. “Se continuiamo così tutti insieme io credo che entrare in Europa è un obiettivo del gruppo della società e di tutti”, aveva detto alla vigilia il tecnico rossoblù che si gode l’esame di maturità superato da parte della sua squadra. Decisive le reti di Dallinga e Pobega contro un Torino che ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime sei partite di Serie A contro il Bologna. Il Toro resta a 19 punti in classifica.

IL RACCONTO DELLA GARA

Le due squadre sono tra le sette ad aver segnato meno nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (una sola rete), mentre i granata, che hanno segnato solo due reti nella prima mezzora, detengono il record negativo in questo periodo di gioco al pari di Cagliari, Como e Lecce. Non sorprende quindi che il primo tempo si chiuda senza reti, anche se gran parte del merito ce l’ha Vanja Milinkovic Savic che all’8′ para il rigore di Castro, concesso in precedenza dall’arbitro Piccinini (su suggerimento del Var) per un fallo di Sosa su Holm. Al 35′ il Toro perde Walukiewicz, uscito in barella e costretto quindi a lasciare il posto a Vojvoda.

All’intervallo è Vincenzo Italiano il meno soddisfatto, come dimostra il doppio cambio. Fuori Domínguez, dentro Orsolini. Fuori Ferguson, spazio a Fabbian. Al 62′ è Pobega a sfiorare l’1-0 con un mancino terrificante dalla distanza che si schianta sulla traversa ma non oltrepassa la riga. La rete dell’1-0 è solo rimandata al 71′: Miranda alza la testa e serve un cross al centro, Dallinga – entrato pochi istanti prima – ruba il tempo a Masina e buca Milinkovic-Savic. Al 78′ Vanoli cambia l’attacco: fuori Karamoh, dentro Njie. All’80’ però arriva lo 0-2: la firma è di Pobega che dal limite dell’area lascia partire un tiro che si infila in rete. Il gol viene inizialmente annullato, ma il Var convalida. Si tratta del colpo del ko per i granata che perdono l’ottava partita stagionale in campionato.

LE PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – Pobega 7. Una traversa colpita e un gol. Si è ripreso fiducia e soprattutto il posto a centrocampo, dopo l’espulsione rimediata contro la Lazio.

PEGGIORE IN CAMPO – Masina 5. Perde Dallinga in occasione del gol. Un errore che costa carissimo

ARBITRO – Piccinini di Forlì 6. Due interventi var correggono due decisioni non facili. Per il resto buona direzione di gara

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 7; Walukiewicz 6 (35’pt Vojvoda 5.5), Maripan 6, Masina 5; Pedersen 6, Ricci 6, Linetty 6 (18’st Ilic 6), Gineitis 6.5 (18’st Vlasic 5.5), Sosa 5.5; Sanabria 5 (18’st Adams 5.5), Karamoh 5.5 (33’st Njie sv).

In panchina: Donnarumma, Paleari, Balcot, Lazaro, Dembélé, Tameze.

Allenatore: Vanoli 5.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 6.5, Beukema 6.5, Lucumi 6.5, Miranda 7 (34’st Lykogiannis sv); Freuler 7, Pobega 7; Ferguson 5.5 (1’st Fabbian 6), Odgaard 6 (44’st Casale sv), Dominguez 6 (1’st Orsolini 6.5); Castro 5.5 (25’st Dallinga 7).

In panchina: Bagnolini, Skorupski, De Silvestri, Corazza, Erlic, Posch, Moro, Iling, Karlsson, Urbanski.

Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6.

RETI: 26’st Dallinga, 35’st Pobega.

NOTE: giornata serena, campo in discrete condizioni. Al 8’pt Milinkovic-Savic ha parato un rigore a Castro.

Ammoniti: Miranda, Freuler. Angoli: 4-0. Recupero: 5’+1, 6′.