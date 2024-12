E’ tutto pronto per la Dakar 2025, con il celebre evento che raggiunge la sua 47esima edizione. Il rally raid più famoso al mondo verrà ospitato dall’Arabia Saudita, come nei cinque anni precedenti. La partenza è in programma per venerdì 3 gennaio, con la Dakar che si concluderà solo dopo due settimane, ovvero venerdì 17 gennaio. Sono 809 i concorrenti iscritti, per un totale di 439 mezzi attesi al via di un percorso lungo 7.759 chilometri (5.1115 di questi saranno cronometrati). I piloti dovranno affrontare condizioni complesse, tra distese di sabbia, terreni rocciosi e le mitiche dune dell’Empty Quarter.

Non è poi da sottovalutare lo spirito di adattamento e la prontezza di reazione dei partecipanti. I guasti ai mezzi sono all’ordine del giorno, con gli equipaggi chiamati a mettere in pratica le proprie conoscenze meccaniche per non dover abbandonare la gara. L’edizione 2025 si distingue per il debutto di Ford e Dacia. Proprio con la prima squadra tornerà in azione Carlos Sainz Senior, alla ricerca del suo quinto successo nel rally raid. Non mancherà poi Mattia Ekstrom e tra gli iscritti spiccano anche Danilo Petrucci e Sebastien Loeb.

Il percorso della Dakar 2025 – Prima settimana

Si tratterà di una due settimane intensa, con un solo giorno di riposo: il tradizionale Rest Day è in programma per venerdì 10 gennaio. Le 12 Prove Speciali per la Dakar si snoderanno nei 5.115 chilometri cronometrati. Si parte a Bisha, con una prima tappa di 79 chilometri totali, di cui 29 cronometrati. L’avvio andrà in scena sullo sterrato e sarà fondamentale per la fase successiva. I primi dieci classificati di auto e moto potranno infatti scegliere la posizione di partenza della Stage 1 del giorno successivo. Questa prova, in scena il 4 gennaio, sarà complessa. I piloti dovranno fare i conti con diverse tipologie di terreno, senza però dover affrontare la sabbia, mentre si prospetta una sfida impegnativa per i co-piloti. I chilometri totali sono 500, 412 dei quali cronometrati.

Tra il 5 e il 6 gennaio è attesa la Stage 2, lunga 1057 chilometri totali per le auto, di cui 965 cronometrati. Le moto dovranno percorrere 997 chilometri, 951 sotto cronometro. La 48H Crono si prepara a tornare in scena per il secondo anno, dopo il debutto nel 2024. La prova vedrà i piloti tentare di percorrere quanti più chilometri possibili fino alle ore 17:00. Allo scatto del ‘coprifuoco’, gli equipaggi dovranno raggiungere il bivacco più vicino tra i sei a disposizione. Alle 07:00 del mattino si ripartirà verso Bisha.

Dopo una due giorni intensa, i concorrenti ancora in gara potranno salutare Bisha, per raggiungere Al Henakiyah, in una tappa lunga 845 chilometri di cui 496 cronometrati. La Stage 4, attesa per l’8 gennaio, vedrà i mezzi impegnati per 588 chilometri, di cui 415 cronometrati. Qui inizierà la Tappa Marathon, al termine della quale solo piloti ed equipaggi potranno effettuare le riparazioni sui propri veicoli. Le vetture si muoveranno sul terreno vulcanico di Alula, che potrebbe mettere a rischio gli pneumatici. La seconda parte della Tappa andrà in scena il 9 gennaio e terminerà ad Hail, dopo 419 chilometri totali e 428 cronometrati. Seguirà il Rest Day.

Il percorso della Dakar 2025 – Seconda settimana

L’11 gennaio si riprenderà da Hail, per raggiungere Al Duwadimi. I partecipanti macineranno 829 chilometri, di cui 606 cronometrati, in una Stage piuttosto lunga. Il giorno dopo si partirà da Al Duwadimi, per poi farci ritorno. In questa occasione, moto e auto percorreranno distanze differenziate. Le prime dovranno completare un percorso di 724 chilometri, di cui 460 cronometrati. Le auto, invece, dovranno percorrerne 745, 481 sotto cronometro. Secondo gli organizzatori, questa potrebbe essere la fase cruciale per il risultato finale della prova.

Il 13 gennaio la Dakar saluterà Al Duwadimi, percorrendo 733 chilometri totali per le auto e 730 per le moto, fino a raggiungere Riyadh. Da qui inizierà la Stage 9, che terminerà poi a Haradh. I concorrenti affronteranno 589 chilometri in velocità, di cui 357 cronometrati. La fase finale del rally raid partirà il 15 gennaio, con la Stage 10. La prova si snoderà da Haradh a Shubaytah, in un totale di 638 chilometri, di cui 119 sotto cronometro. Sarà una tappa complessa, con i mezzi che dovranno affrontare le dune di sabbia dell’Empty Quarter.

Il 16 gennaio si partirà e poi si farà ritorno a Shubaytah, in occasione di un’altra prova differenziata. Le auto macineranno 516 chilometri, le moto 553. In questa fase, i partecipanti in lizza per la vittoria daranno lo strappo finale. Le danze si concluderanno il 17 gennaio, con il rally che finirà a Shubaytah. L’ultima Stage, la numero 12, prevede un totale di 132 chilometri, 62 dei quali cronometrati. Si inizierà con una partenza in gruppo, con i piloti pronti a lottare per il successo.