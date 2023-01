Highlights e gol Verona-Lecce 2-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 196

Il video con gli highlights e i gol di Verona-Lecce 2-0, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo ci pensa De Paoli a sbloccare la partita con un gran colpo di testa, nella ripresa c’è anche il raddoppio a opera di Lazovic in grande spolvero. E così al Bentegodi l’Hellas vince questo delicato scontro salvezza. I diritti sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per non perdere nulla e rivedere tutto.

