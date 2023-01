Premier League 2022/2023: il Newcastle pareggia 0-0 con il Crystal Palace

Pareggio a reti bianche tra Crystal Palace e Newcastle nella 20ª giornata di Premier League 2022/2023. I Magpies non riescono a sfondare il muro difensivo architettato da Patrick Vieira e trovano il terzo pareggio nelle ultime quattro partite, solo un gol fatto nella vittoria con il Fulham. Newcastle che continua a non subire gol, l’ultima rete subita in campionato risale al 6 novembre nella vittoria 4-1 contro il Southampton, ma a cui manca concretezza in fase realizzativa, oggi 16 tiri di cui 7 in porta. Un punto che però permette ai bianconeri di agganciare e scavalcare, per differenza reti, il Manchester United salendo in terza posizione a 39 punti, a -3 dal City e a +6 sul Tottenham. Il Crystal Palace resta a metà classifica al 12° posto a 24 punti con un margine di 7 punti sulla zona retrocessione occupata dal Bornemouth.