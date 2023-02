Highlights e gol Udinese-Sassuolo 2-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 93

Il video con gli highlights e i gol di Udinese-Sassuolo 2-2, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Succede tutto nel primo tempo: la sblocca dopo pochi secondi Udogie, pareggio di Henrique. Bijol riporta avanti i friulani, che però vengono beffati poco prima dell’intervallo dall’autogol sfortunatissimo di Nehuen Perez. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE DAZN

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

LE PAGELLE