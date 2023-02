Juventus-Inter in tv: data, orario e diretta streaming semifinale andata Coppa Italia 2022/2023

Juventus-Inter è la semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming. L’incontro si giocherà all’Allianz Stadium di Torino in uno dei seguenti giorni, martedì 4, mercoledì 5 o giovedì 6 aprile, con la Lega Serie A che comunicherà nelle prossime settimane il giorno esatto. L’orario è quello delle 21 in qualsiasi caso, mentre per la diretta tv sarà Canale 5 a trasmettere in chiaro la partita, streaming su Mediaset Infinity.

LE INFORMAZIONI SUL RITORNO