Highlights e gol Salernitana-Juventus 1-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Salernitana-Juventus 1-2, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Arechi primo tempo sottotono dei bianconeri, che subiscono gol per una disattenzione con Maggiore perfetto nel calciare dal limite e firmare il vantaggio campano. Nella ripresa i bianconeri sfruttano la superioritĂ numerica per via del rosso ingenuo allo stesso Maggiore e vincono ribaltandola con Iling Jr e Vlahovic in pieno recupero. Di seguito ecco le immagini salienti.

