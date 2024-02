Highlights e gol Salernitana-Empoli 1-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 130

Il video con gli highlights e i gol di Salernitana-Empoli 1-3, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Nel primo tempo il vantaggio degli ospiti con il tiro-cross di Cambiaghi che viene deviato con una giocata volontaria da Zanoli. Nel secondo tempo arriva il pareggio di Weissman, l’israeliano all’esordio oggi, ma nel finale il rigore di Niang decide la sfida salvezza, col sigillo a opera di Cancellieri. Di seguito ecco le immagini salienti. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

