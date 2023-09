Highlights e gol Napoli-Udinese 4-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Redazione 117

Gli highlights e le azioni salienti di Napoli-Udinese 4-1, match della sesta giornata di Serie A 2023/2024. Tutto facile dopo le polemiche per i partenopei che ritrovano le migliori versioni di Osimhen e Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano guadagna il rigore dell’1-0 di Zielinski. Poi è Osimhen a siglare il raddoppio. Kvara si scatena nel secondo tempo con due pali, un gol e un assist per Simeone. Per l’Udinese la magia del momentaneo 3-1 di Samardzic è una magra consolazione per Sottil. E poco dopo c’è spazio anche per il poker di Simeone.

