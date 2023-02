Highlights e gol Milan-Torino 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 52

Il video con gli highlights e i gol di Milan-Torino 1-0, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Meazza i rossoneri tornano alla vittoria dopo un digiuno durato più di un mese e ci pensa Olivier Giroud a firmare l’1-0 nel secondo tempo con un colpo di testa perfetto in girata che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. I granata ci provano ma non riescono a pareggiare. Di seguito ecco le immagini salienti. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE DAZN

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

LE PAGELLE