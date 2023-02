Nba, i risultati della notte tra 10 e 11 febbraio: vittoria degli Utah Jazz di Fontecchio, bene anche i Celtics

La notte italiana tra l’10 e il 11 febbraio ha visto la disputa di ben 11 partite in Nba, tra Eastern e Western Conference. Partendo dai rappresentanti azzurri nel massimo campionato di basket americano, non si può non segnalare la presenza in campo di Simone Fontecchio, che con i suoi 7 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 22 minuti, ha contribuito al successo degli Utah Jazz contro i Toronto Raptors, 116-122.

Bene poi anche i Boston Celtics, che battono anche i Milwaukee Bucks 127-116 e conquistano il loro decimo successo consecutivo. Ottimo successo poi anche per i Memphis Grizzlies, 128-107 contro i Minnesota Timberwolves, così come per i Dallas Mavericks contro i Sacramento Kings, 114-122. Ecco allora tutti i risultati della notte:

I RISULTATI:

Detroit Pistons – San Antonio Spurs 138-131 d.t.s

Indiana Pacers – Phoenix Suns 104-117

Philadelphia 76ers – New York Knicks 119-108

Boston Celtics – Charlotte Hornets 127-116

Toronto Raptors – Utah Jazz 116-122

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 128-107

Miami Heat – Houston Rockets 97-95

New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers 107-118

Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 129-138

Sacramento Kings – Dallas Mavericks 114-122

Los Angeles Clippers – Milwaukee Bucks 106-119