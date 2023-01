Highlights e gol Lecce-Milan 2-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Lecce-Milan 2-2, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Via del Mare primo tempo da sogno per i salentini, da incubo per i rossoneri: prima autogol di Theo Hernandez, quindi il raddoppio di Baschirotto. Nella ripresa gli ospiti la sistemano: segnano prima Leao, poi Calabria, ancora un 2-2 comunque amaro come quello di sei giorni fa. Di seguito ecco le immagini salienti.

