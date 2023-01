Ligue 1 2022/2023: ok Lens e Marsiglia, cade a sorpresa il Lione

La 19ª giornata di Ligue 1 si apre con i tre match di anticipo del venerdì. Il Lens ritorna a vincere dopo il pareggio 2-2 contro lo Strasburgo e lo fa tra le mura di casa con l’Auxerre. Decide il match la rete su rigore di Frankowski, al suo secondo gol in campionato. I giallorossi mettono pressione al Psg salendo a 44 punti a -3 da Messi e compagni, che domani giocheranno in casa del Rennes. Continua la striscia di vittorie del Marsiglia di Tudor. Sesto successo consecutivo per la nuova squadra di Ruslan Malinovkyi, subito titolare nel 3-1 di oggi contro il Lorient. Marsiglia che consolida la terza posizione andando a 42 punti allungando a +8 su Rennes e Monaco al quarto posto. Sorpresa di giornata la sconfitta casalinga del Lione contro lo Strasburgo, che ritrova la vittoria dopo 3 mesi, 3-2 in casa dell’Angers il 9 ottobre. La squadra di Blanc subisce due gol in tre minuti tra il 29′ e il 32′ e non riesce a rimontare nel secondo tempo dopo la rete di Lacazette che aveva accorciato a fine prima frazione. Lione che resta fermo in ottava posizione con 25 punti. Lo Strasburgo si toglie momentaneamente dalla zona retrocessione mettendosi al 16° posto a pari merito con l’Ajaccio 17°, al momento in Ligue 2 per differenza reti.