Highlights e gol Juventus-Atalanta 3-3: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 68

Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Atalanta 3-3, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium in un’atmosfera molto tesa la sblocca subito Lookman su papera di Szczesny, poi la rimonta bianconera con Di Maria su rigore e Milk. Nella ripresa arriva il gol di Maehle, quindi Lookman e gli risponde Danilo su punizione. Di seguito ecco le immagini della sfida. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

LE PAGELLE