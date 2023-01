Australian Open 2023, Pliskova: “Pegula gioca benissimo, per fortuna è dall’altro lato del tabellone”

Karolina Pliskova ha ritrovato il suo miglior tennis in questi Australian Open: l’ex numero 1 del mondo, oggi scivolata alla 31esima posizione del ranking, si è sbarazzata anche di Shuai Zhang (6-0 6-4) e si è qualificata per i quarti di finale Slam numero 11 della sua carriera, risultato che la riporta nella Top 20 della classifica in tempo reale. Presentatasi in conferenza stampa dopo la partita, la ceca ha indicato Aryna Sabalenka e Jessica Pegula come le principali favorite per la conquista del trofeo, dichiarandosi fortunata di non trovarsi dallo stesso lato di tabellone della statunitense.

“La gente è sempre sorpresa di scoprire che questa e quella tennista hanno perso – ha affermato la finalista di US Open 2016 e di Wimbledon 2021 –. È lo sport e tutto è possibile, per me nessuno risultato è sorprendente. Ogni giorno è dura scendere in campo per tutte noi: negli ultimi due anni non ci sono state solo 20 avversarie forti, ma 150 e, se quel giorno non sei in forma o non riesci a giocare al tuo solito livello, puoi perdere. Penso che Sabalenka sia la favorita dal mio lato di tabellone, dall’altro Pegula sta giocando un tennis sublime: sono contenta che si trovi dall’altra parte“.