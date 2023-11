Highlights e gol Inter-Frosinone 2-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 150

Il video con gli highlights e i gol di Inter-Frosinone 2-0, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Tutto facile per i nerazzurri, anche se i ciociari se la sono giocata alla grande: la sblocca un gol clamoroso di Dimarco da centrocampo, il raddoppio è di Calhanoglu che trasforma un rigore procurato da Thuram che slalomeggia in area e viene steso da Monterisi. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE