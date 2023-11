ATP Finals Torino 2023, Rune: “Con Nole sempre grandi battaglie”

“Tra me e Novak ci sono sempre grandi battaglie, questa volta non ce l’ho fatta ma posso prendere lati positivi e negativi, su quest’ultimi ci posso lavorare”. Holger Rune commenta così la sconfitta contro Novak Djokovic per 7-6(4) 6-7(1) 6-3 che ha aperto la sua avventura nel gruppo verde delle Nitto ATP Finals. A fine match il danese ha ricevuto gli elogi del serbo, ma non cancellano la delusione per il risultato finale: “Ha detto che giochiamo un tennis simile? Non sono proprio d’accordo, però è buono essere paragonato ad uno dei più grandi. In fondo al match avevo ancora energie, naturalmente sentivo le tre ore ma potevo lottare e ho provato a farlo. Il rapporto con Becker è partito con il piede giusto, lui può darmi tanti consigli frutto della sua esperienza. Adesso siamo ancora nel torneo”.