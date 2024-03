Highlights e gol Fiorentina-Milan 1-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina-Milan 1-2, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Franchi, in un clima di commozione perché si ricorda Joe Barone, primo tempo molto intenso e con tante occasioni per i rossoneri, che però non riescono a convertire in gol. Nella ripresa pronti-via e la sblocca Loftus-Cheek, immediato pari di Duncan ma è devastante Leao che riporta avanti gli ospiti. Il punteggio non muta fino al triplice fischio e per i rossoneri il secondo posto è blindato. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE