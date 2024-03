Stanotte Ora Legale 2024: a che ora spostare le lancette e come

Stanotte si cambia con le lancette degli orologi. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo entrerà in vigore l’ora legale 2024. Tradotto: gli orologi andranno spostati di un’ora in avanti. Quest’anno l’entrata in vigore dell’ora legale coincide con la giornata di Pasqua 2024. Si dormirà un’ora in meno (con un’ora in più di luce): proprio alle 2.00 della notte di domenica 31 marzo è fissato il momento che farà scattare il nuovo orario subito alle 3.00. Il regime di ora legale – previsto per motivazioni legate al risparmio energetico – resterà in vigore fino alla notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, quando avverrà il passaggio all’ora solare.