Highlights e gol Bologna-Monza 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 88

Il video con gli highlights e i gol di Bologna-Monza 0-1, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Il primo tempo viene chiuso in vantaggio dai brianzoli grazie al gol di Donati su una grandissima azione di sfondamento di Petagna, nella ripresa attaccano in lungo e in largo i felsinei ma sono poco precisi e il punteggio non muta. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

