Highlights e gol Bologna-Frosinone 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 43

Il video con gli highlights e i gol di Bologna-Frosinone 2-1, match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara primo tempo strabordante dei felsinei, in gol con Ferguson per il vantaggio e a stretto giro di posta con De Silvestri di testa da fuori area per il raddoppio. Nella ripresa accorcia Soulé su un rigore dubbio, forcing ciociaro ma non basta. Di seguito ecco le immagini salienti.

