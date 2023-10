Volley, Serie A1 2023/2024: Milano soffre ma vince contro Scandicci

Alle 17.00, vanno in scena le partite di Serie A1 femminile. La prima a concludersi è quella tra Firenze e Bergamo finita 3-0, segue poi la sfida tra Pinerolo e Novara, chiusa dagli ospiti per 1-3. Combattuta la gara tra Roma e Busto Arsizio. Mezz’ora dopo scendono in campo anche Milano e la Savino Del Bene Scandicci, con le padrone di casa che chiudono un combattuto 3-2.

A Firenze, la squadra di casa incontra la formazione di Bergamo, per vincere la partita 3-0. Il club fiorentino conclude il primo set 25-23, riuscendo a gestire il vantaggio nonostante l’aggressività delle giocatrici rivali. La vittoria del secondo set va nuovamente a Firenze, che chiude in 25-22 e il copione si ripete anche nel terzo e ultimo parziale di gioco, terminato anch’esso 25-22. Sul campo del Pinerolo invece, i padroni di casa sfidano il Novara. La formazione ospite vince il primo set per 17-25, portando a casa anche il secondo con un dominante 16-25. Nel terzo set però il Pinerolo trova la rimonta e chiude 28-26. Si rimanda la conclusione del match di un set, quando nell’ultimo parziale le novaresi vincono 20-25. La Roma batte in casa il Busto Arsizio per 3-2. La formazione romana vince 25-20 il primo set e raddoppia nel secondo in 25-21. Il terzo parziale viene vinto però dagli ospiti per 20-25, che riescono a strappare anche il quarto set in 23-25. Infine, la Roma ha la meglio nell’ultimo e decisivo set, vinto per 15-13. Scendono in campo per ultimi Milano e Savino del Bene Scandicci, con il fischio d’inizio dato per le 17.30. Le milanesi vincono il primo set 27-25 dopo una lotta serrata. Le padrone di casa vincono anche il secondo parziale per 25-18, mentre nel terzo hanno la meglio le ospiti, che vincono 25-27 e poi conquistano anche il quarto set in 22-25. Nell’ultimo e decisivo parziale hanno infine la meglio le giocatrici di Milano, che vincono 16-14.