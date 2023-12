Cagliari, Ranieri: “Pavoletti simile ad Altafini, Luvumbo sta maturando”

Il tecnico Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa, all’antivigilia della sfida tra Hellas Verona e Cagliari, valida per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024.

“Stiamo bene, è una gara importante per entrambe le squadre. L’Hellas sta facendo ottime cose da quando ha cambiato sistema di gioco ed è quindi temibile, dovremo stare attenti in ogni situazione. Non abbiamo una pressione particolare. Sentiamo che stiamo crescendo, allenandoci nel modo giusto e lavorando al meglio. Prima o poi ci sbloccheremo anche lontano da casa e contro le grandi, abbiamo una sfida diretta per la salvezza, guardiamo avanti con fiducia e non al passato. Indietro si guarda solo per esaminare al fine di progredire, no rimpianti o recriminazioni“, racconta l’allenatore rossoblù.

Il tecnico romano parla di Pavoletti: “Lo conosciamo, lui è un calciatore che ha il gol nel sangue, a Napoli ha risposto presente dal primo minuto segnando, quasi a smentirmi quando parlo di utilizzo alla Altafini. Leonardo, come gli altri più esperti, trascina il gruppo, ha parole importanti per il gruppo, mi permettono di trainare tutta la truppa“. Ranieri si sofferma poi sul percorso di Luvumbo: “Sta maturando. L’anno scorso era sicuramente più confusionario e meno concreto, lavora nel modo giusto e si vede, sta crescendo. Parliamo di un ragazzo classe 2002 che due anni fa giocava in Primavera. Chiaramente la sua assenza per la Coppa d’Africa peserà, ma sapremo farci trovare pronti“.