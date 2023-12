Superlega, Andrea Agnelli torna a postare su X: “Fino alla fine….”

Dopo mesi di silenzio, nel giorno della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul tema Superlega, torna a farsi sentire (o, in questo caso, leggere) anche Andrea Agnelli. L’ex presidente della Juventus e dell’ECA, poi tra i fautori della prima proposta di Superlega nel 2021, ha pubblicato su X un “Fino alla fine…”. E poi un passaggio di una delle più celebri canzoni degli U2, “Where the streets have no name”, chiusa con un “Amo il calcio”.