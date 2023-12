Il comunicato della Premier League: “I tifosi hanno già espresso la loro opposizione alla Superlega”

“La sentenza della Corte di Giustizia europea non approva la cosiddetta Superlega e la Premier League continua a respingere tale concetto. I tifosi sono di vitale importanza per il calcio e hanno ripetutamente chiarito la loro opposizione a una competizione ‘di rottura’ che taglia il legame tra il calcio nazionale ed europeo”. Questa la posizione espressa in una nota dalla Premier League, che ribadisce il suo impegno “verso i chiari principi della competizione aperta che sono alla base del successo delle competizioni nazionali e internazionali per club. Il calcio prospera sulla competitività creata dalle promozioni e dalle retrocessioni, dalla qualificazione annuale basata sul merito dai campionati nazionali alle competizioni internazionali per club, e sulle rivalità e sui rituali di lunga data che sono legati ai weekend riservati al calcio nazionale”. La Premier League “continuerà a impegnarsi in un dialogo aperto e costruttivo, con tutti gli stakeholder del calcio interessati, sul modo migliore per proteggere e migliorare l’equilibrio complementare del calcio nazionale e internazionale per club”.