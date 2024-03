Hellas Verona, Baroni: “Il Milan ha un grande allenatore. Dobbiamo andare a duemila”

“Come si ferma il Milan? Quello che dico sempre ai ragazzi è che quando si gioca contro queste squadre, oltretutto nel loro momento migliore, con un grande allenatore, dobbiamo guardare solo a noi, solo in casa nostra. Dobbiamo centrare la nostra miglior partita. Domani dobbiamo andare forte, a duemila, sia dal punto di vista mentale che da quello dell’applicazione. Queste partite si giocano così”. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni nella conferenza stampa di presentazione della prossima partita contro i rossoneri di Stefano Pioli, in programma domani alle 15. Morale alto in casa scaligera, dopo la vittoria di Lecce e la convocazione in nazionale di Folorunsho: “Con i ragazzi oggi ho toccato anche questo tema. Ora non possiamo pensare a individualismi o a qualcosa che vada oltre domani – avverte Baroni -. Michael si è creato questa possibilità con il lavoro, forse lo abbiamo anche aiutato, ma a me in questo momento interessa la squadra. Non pensiamo ad altro che non sia la prestazione di domani. Tutto quello che si può guadagnare, lo si guadagna attraverso quello che si fa nel presente. C’è solo domani per noi”. Sulla condizione della squadra: “Ci sono tutti tranne Cruz e Henry. Oltretutto, questa settimana Thomas si è allenato in maniera personalizzata: con la sosta che si avvicina e la squalifica, sapendo dell’infortunio che ha avuto, cerchiamo di sfruttare il tempo a disposizione per continuare il suo recupero”.