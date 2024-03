Slopestyle, Coppa del Mondo 2023/2024: a Tignes vince Forehand, nono Miro Tabanelli

L’americano Marc Forehand vince la prova di Big Air a Tignes, valida per la Coppa del Mondo di slopestyle maschile 2023/2024. Lo statunitense vince grazie agli 85.21 punti ottenuti nella prima run. Secondo posto per il norvegese Frostad (85.10) e terza piazza per l’americano Ralph (83.95). Miglior risultato in carriera per Miro Tabanelli, che chiude al nono posto con 76.68, ottenuti nella seconda prova dopo un esordio da soli 38.66. In classifica di specialità, Forehand resta in testa con 310 punti. Seguono Hall, a 260 punti, e Ragettli, 195 punti. In generale, Tabanelli sale all’ottavo posto con 216 punti. In testa Ferreira con 500 punti, seguono Hall, 460, e Forehand, 446.