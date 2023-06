Hamsik lascia il calcio: il saluto delle leggende del Napoli (VIDEO)

Marek Hamsik, una delle più grandi leggende della storia del Napoli, ha lasciato il calcio all’età di 36 anni: un addio piuttosto in silenzio, come quando andò via dalla città partenopea, insomma come piace a lui, un personaggio che non ha mai amato fare clamore e che, nonostante ciò, ha legato per sempre il suo nome al calcio italiano e al Napoli in particolare. E così, gli altri campioni che in Campania lo hanno conosciuto hanno deciso di rivolgere a lui un video saluto che sta suscitando grande emozione, e che Hamsik ha voluto pubblicare sui propri canali social.

