Probabili formazioni Fiorentina-West Ham: finale Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-West Ham, finale di Conference League 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 21:00 di mercoledì 7 giugno nella cornice dell’Eden Arena di Praga. La Fiorentina non vince un titolo europeo dalla Coppa delle Coppe 1960/61 e non vince un trofeo in generale dal 2001. Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, la squadra viola ha un’altra occasione per scrivere la storia e Vincenzo Italiano si affida al miglior attacco della competizione. Dall’altra parte un West Ham che non ha vissuto un campionato facile, ma che proverà a regalarsi un titolo continentale che manca dal 1965. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, con la moviola aggiornata su ogni episodio. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori.

FIORENTINA – Spazio ai titolarissimi, con Martinez Quarta in vantaggio su Igor. Mandragora, Amrabat a centrocampo, mentre Gonzalez, Bonaventura e Ikone agiranno dietro l’unica punta Cabral.

WEST HAM – Tomáš Souček e Vladimír Coufal giocavano all’Eden Arena quando militavano nello Slavia, ma solo il primo dovrebbe partire titolare. Bowen, Antonio e Benrahma nel tridente del 4-3-3.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Quarta, Milenković, Biraghi; Mandragora, Amrabat; González, Bonaventura, Ikoné; Cabral

Ballottaggi: Quarta 60% – Igor 40%

Indisponibili: Sirigu

Squalificati: –

West Ham (4-3-3): Aréola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Souček, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma

Ballottaggi: –

Indisponibili: Scamacca

Squalificati: –