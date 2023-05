Juventus-Siviglia, i convocati di Massimiliano Allegri: assente Bremer

La Juventus, archiviata l’importante vittoria ottenuta in campionato sul campo dell’Atalanta, si prepara a tornare in campo nel match dell’Allianz Stadium contro il Siviglia valevole per la semifinale di andata di Europa League 2022/2023. A poche ore da questo prestigioso appuntamento il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei calciatori convocati, tra i quali non figurano gli infortunati Gleison Bremer e Mattia De Sciglio. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore toscano.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani;

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli;

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.